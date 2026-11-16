Об этом «Башинформу» заявил генеральный директор научно-исследовательского центра региональных транспортных систем Олег Арефьев, комментируя итоги Прямой линии-2026 Радия Хабирова.

Как сообщил Олег Арефьев, 7,6 процента от общего числа поступивших обращений пришлись на транспорт, на дороги — 17,2 процента.

«Поэтому и говорили больше о дорогах. С этой точки зрения не все просто, поскольку часть дорог относится к федеральным полномочиям. В частности, дороги в сторону Челябинска (М-5) и в сторону Октябрьского — это федеральные трассы. Закрытие Затонского моста в Уфе, конечно, неприятная история, но, учитывая его состояние, другого варианта просто нет. На мой взгляд, городским властям нужно уже сейчас начинать думать, как снять напряжение на этом направлении. В противном случае летом там все будет очень сложно, — считает эксперт. — Что касается внимания к муниципальным дорогам и приоритета их ремонта, то в реальности нужно понимать, что это проблема общероссийская, а не только республиканская».

По мнению Олега Арефьева, важно объяснять людям, чтобы они как минимум понимали, по каким критериям формируется очередность ремонта таких дорог. Не менее важно сформировать работающий канал обратной связи, поскольку часто обращение на Прямую линию — «одна из последних инстанций, до которой доходят, не получая ответа ниже».

«Конечно, не может не радовать, что наконец-то открыли, как и обещали на Прямой линии-2026, движение по новому участку улицы имени Города Галле в Уфе. По сути, этот небольшой участок раскрывает потенциал всего проекта „Восточный выезд“ и обеспечивает поперечную транспортную связь в городе. Эффект от этого участка будет ощутим, даже при закрытии Затонского моста и, главное, частично разгрузятся другие поперечные связки», — резюмировал генеральный директор научно-исследовательского центра региональных транспортных систем Олег Арефьев, комментируя итоги Прямой линии-2026 Радия Хабирова.

Напомним, одной из ключевых тем в числе обращений, поступивших на Прямую линию руководителю региона Радию Хабирову, стали дороги, а также вопросы ЖКХ и соцобслуживания, по которым Глава дал конкретные поручения руководителям ведомств. В частности, он анонсировал скорое открытие улицы Галле, а в конце года – обхода Стерлитамака. Рассказал о планах по реконструкции дорог Уфа — Дюртюли и Уфа — Инзер, реконструкции в Уфе улицы Октябрьской революции к 2028 году. По вопросу жителя поручил администрации Чишминского района в течение недели заделать ямы на дороге в деревне Калмашево. Привести в порядок дорогу на улице Тагана в уфимском Нагаево. А подтапливаемый участок дороги между сёлами Зуяково и Габдюково в Белорецком районе предложил забетонировать. По программе ремонта «фонящих» дорог больше всего обращений по межмуниципальным дорогам и улицам сел. Глава Башкортостана попросил доложить, что происходит с подачей тепла в здание автовокзала в Ишимбае.