Эксперт рассказал о факторах роста влияния Главы Башкирии

В чем причина роста позиции Главы Башкирии, в интервью «Башинформу» прокомментировал кандидат исторических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Ильфат Самситдинов. Главным фактором он называет досрочное завершение строительно-монтажных работ и запуск главного здания Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, анонсированные Радием Хабировым.

«Важным также является расширение научно-образовательной инфраструктуры республики. В октябре Радий Хабиров посетил стройплощадку математического лицея-интерната, открытие которого запланировано на 2027 год. Пристальное внимание руководителя республики вопросам образования и науки вполне соответствует ожиданиям и роли Башкирии в обеспечении технологического лидерства страны. Все мероприятия в научно-образовательной сфере региона направлены на достижение этой цели.

Дополнительным фактором стала логичная перестройка конфигурации системы управления республики. Под новые задачи премьер-министром правительства РБ назначен Александр Шельдяев, а переход Андрея Назарова в Госсобрание выглядит как обеспечение поддержки новых инициатив на законодательном уровне», — заявил Ильфат Самситдинов.

Как отметил эксперт, октябрь был насыщенным на события федерального и международного масштаба. Он напомнил, что 21–22 октября делегация во главе с Радием Хабировым посетила Узбекистан. Главным событием стало создание совместного башкирско-узбекского индустриального технопарка в Ташкентской области. Инвестиции в проект составляют около 1 миллиарда рублей, главная цель — переход от экспорта к глобальному производству.

Также немаловажным успехом, по мнению эксперта, стало признание достижений региона на выставке «Золотая осень». Председатель правительства страны Михаил Мишустин лично посетил стенд республики. Башкирские компании представили уникальный программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, что позволяет ускорить селекционную работу. Мишустин высоко оценил эту деятельность.