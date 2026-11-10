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17:32 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Эксперт рассказал о факторах роста влияния Главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров укрепил позиции в топ-20 руководителей регионов октябрьского рейтинга влияния губернаторов субъектов РФ от Агентства политических и экономических коммуникаций. По сравнению с предыдущим периодом Глава республики поднялся на одну строчку и занял 13-е место.

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Ильфат Самситдинов предоставлено «Башинформу»
Фото: Ильфат Самситдинов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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В чем причина роста позиции Главы Башкирии, в интервью «Башинформу» прокомментировал кандидат исторических наук, доцент Уфимского университета науки и технологий Ильфат Самситдинов. Главным фактором он называет досрочное завершение строительно-монтажных работ и запуск главного здания Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, анонсированные Радием Хабировым. 

«Важным также является расширение научно-образовательной инфраструктуры республики. В октябре Радий Хабиров посетил стройплощадку математического лицея-интерната, открытие которого запланировано на 2027 год. Пристальное внимание руководителя республики вопросам образования и науки вполне соответствует ожиданиям и роли Башкирии в обеспечении технологического лидерства страны. Все мероприятия в научно-образовательной сфере региона направлены на достижение этой цели.
Дополнительным фактором стала логичная перестройка конфигурации системы управления республики. Под новые задачи премьер-министром правительства РБ назначен Александр Шельдяев, а переход Андрея Назарова в Госсобрание выглядит как обеспечение поддержки новых инициатив на законодательном уровне», — заявил Ильфат Самситдинов.

Как отметил эксперт, октябрь был насыщенным на события федерального и международного масштаба. Он напомнил, что 21–22 октября делегация во главе с Радием Хабировым посетила Узбекистан. Главным событием стало создание совместного башкирско-узбекского индустриального технопарка в Ташкентской области. Инвестиции в проект составляют около 1 миллиарда рублей, главная цель — переход от экспорта к глобальному производству.

Также немаловажным успехом, по мнению эксперта, стало признание достижений региона на выставке «Золотая осень». Председатель правительства страны Михаил Мишустин лично посетил стенд республики. Башкирские компании представили уникальный программно-аппаратный комплекс для цифрового фенотипирования растений, что позволяет ускорить селекционную работу. Мишустин высоко оценил эту деятельность.

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