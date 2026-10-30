Рамиль Абдуллин официально возглавил Ишимбайский район Башкирии

Рамиль Абдуллин избавился от приставки «и. о.» и официально стал главой администрации Ишимбайского района. Такое решение сегодня приняли депутаты местного совета. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.
«Сегодня депутатский корпус оказал мне высокое доверие, избрав главой администрации Ишимбайского района. Для меня это не просто должность — это огромная ответственность, потому что я здесь родился, здесь выросли мои дети, здесь живёт моя семья, и это моя родная земля. Я заинтересован в том, чтобы здесь появлялись новые возможности, чтобы каждая семья видела перемены к лучшему. Впереди много задач, но я уверен: вместе мы справимся. Во благо жителей, родной земли и республики», – написал он.
Напомним, Рамиль Абдуллин с 2024 года возглавлял администрацию Бурзянского района. А с начала октября возглавил Ишимбайский район, писал ранее «Башинформ».
Его предшественник Азат Ишемгулов покинул пост также в начале октября. На одном из оперативных совещаний правительства в ЦУРе Глава Башкирии подчеркнул, что чиновник останется в команде правительства, пообещав, что сообщит о новом кадровом решении дополнительно.
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