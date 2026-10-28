Госдума ужесточит ответственность нелегальных кредиторов

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части уточнения ответственности нелегальным кредиторам. Скорректировать предлагается статью 171.5 УК РФ.

Предусматривается, что уголовная ответственность за выдачу нелегальных кредитов и займов в размере от 3,5 млн руб., в том числе обязательства по которым обеспечены ипотекой, будет наступать даже при отсутствии привлечения к административной ответственности за такое же деяние.

Авторы законопроекта объяснили, что стремятся устранить пробел в законодательстве. Сейчас уголовная ответственность возможна только в тех случаях, когда есть совокупность двух факторов: неоднократность деяния и крупный размер. В результате недобросовестные кредиторы меняют действующих лиц на подставных, и таким образом статья Уголовного кодекса фактически не работает.

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