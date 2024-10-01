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1 Октября , 12:13

Госдума не поддержит снижение нештрафуемого порога на дорогах до 10 км/ч

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что в ГД не поддержат снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч.

«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции», — сказал он.

По его словам, «действующий порог 20 км/ч нормально работает», «МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем: возникнет много сложностей с правоприменением».

Кроме того, сегодня депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, которым предлагается дополнить КоАП новым составом, предусматривающим штрафы за опасное вождение от трех до пяти тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение предлагается лишение прав на управление машинами на срок от одного до трех месяцев.

«Считаю, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность (за повторное правонарушение, связанное с опасным вождением). Ситуация сама об этом говорит: число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи. Погибли 14,5 тысячи человек: рост за год составил 2,3%. Ранено 166,5 тысячи человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее», — сказал Володин.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут достичь 69 тысяч рублей.

Автор:Дарья Субботина
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