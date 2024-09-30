Андрей Назаров рассказал, как Башкирия помогает возрождению Донбасса

30 сентября исполняется два года, как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали частью Российской Федерации. Об этом написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

«В этот день в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав нашего государства четырех новых субъектов. До этого в течение восьми лет их жители отстаивали свое право говорить на русском языке, изучать русскую литературу и культуру, право быть частью Русского мира. Теперь у них есть все возможности для самореализации! Потенциал этих регионов огромен. Уверен, что после успешного окончания СВО они станут примером эффективного восстановления и бурного социально-экономического развития», – отметил Назаров.

Он рассказал, что Башкирия протянула руку помощи Донбассу еще до СВО, а после ее начала поддержка стала масштабной и системной. Так, подшефным городом республики стал Красный Луч, расположенный в ЛНР. Специалисты республики помогали приводить там в порядок старые и прокладывать новые дороги, заменяли изношенные инженерные коммуникации, ремонтировали школы и детские сады. Республика направила в регион целый десант медиков, которые лечили местных жителей.

Весной 2022 года Главой Башкирии Радием Хабировым и правительством республики было принято решение перевезти в Красный Луч асфальтобетонный завод. Оперативно его доставили и собрали, а уже в начале июня он выдал первую партию асфальта. В прошлом году, развивая социальную инфраструктуру в ЛНР, специалисты из Башкирии помогли организовать в городе офис МФЦ на девять окон обслуживания.

С первых же месяцев СВО республика принимала беженцев из зоны боевых действий. Поддержали и тех, кто остался на своей малой родине, отправив туда уже 133 гуманитарных конвоя. Часть из них предназначалась также для Крыма и Белгородской области, где ситуация тоже непростая. Ранее о составе и значении гуманитарных грузов рассказывал «Башинформ».

«Уверен, что наша помощь существенно ускорит возрождение Донбасса. Все вместе мы преодолеем стоящие перед нами вызовы и станем еще сильнее. С праздником, сограждане! Вперед, Россия!» - написал Андрей Назаров.