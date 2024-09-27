В Госдуме рассмотрят законопроект по безопасности детского отдыха

В Государственную Думу внесен законопроект, повышающий качество и усиливающий безопасность детского отдыха в России, сообщили в пресс-службе парламента страны.

«По поручению председателя ГД мы на постоянной основе инициируем рассмотрение и обсуждаем с регионами вопросы организации детского отдыха на Президиуме Совета законодателей, осуществляем мониторинг и развитие законодательства в части отдыха детей. Оздоровление, воспитание и социализация — главные задачи детских лагерей. Это такой же важный социальный институт, как школа и детский сад. Крайне важно, чтобы во время каникул дети находились в безопасной, доброжелательной и познавательной среде», — подчеркнула соавтор инициативы, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Согласно законопроекту, организация процесса воспитания детей в игровой и одновременно позитивно-содержательной форме должна проводиться в соответствии с программой воспитательной работы и предусматривать разработку календарного плана.

«При этом в календарных планах должны быть предусмотрены родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игры и конкурсы с опорой на отечественные традиции и ценности», — заявила Ирина Яровая.

По ее словам, это позволит вожатым, имеющим разный опыт и уровень компетенций, работать еще более успешно. Кроме того, обеспечит гарантию качества в организации мероприятий с детьми и формат содержательного взаимодействия. Разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно будет министерство просвещения.

«Кроме того, предлагаем разработать современную структуру официальных сайтов детских лагерей, чтобы у нас была единая простая и понятная унифицированная форма для размещения полезной и важной для родителей информации», — добавила зампредседателя Госдумы.

Как отметили в Госдуме, законодательные новеллы в полной мере соотносятся с национальными целями развития России до 2030 года и поддержаны министерством просвещения, министерством юстиции, а также комитетами по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по контролю на совместном заседании.

Ранее сенатор Лилия Гумерова рассказала об опыте организации детского отдыха в Башкирии.