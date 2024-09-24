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24 Сентября , 18:03

В России ужесточат ответственность коллекторов за нарушение закона

Депутаты ГД приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов.

«Государственная Дума последовательно работает над защитой граждан от незаконных действий при взыскании просроченной задолженности. Уже работает инициированный депутатами закон об уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов, которые угрожают должникам, шантажируют их, применяют насилие», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин. 

«Принятым сегодня в первом чтении законопроектом предлагается ввести административную ответственность за неисполнение коллекторами или представителями кредитной или микрофинансовой организации наложенных на них законом требований и ограничений. За эти нарушения им будет грозить штраф до полумиллиона рублей», — отметил он. 

«Кроме того, вводится наказание за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Штраф составит до 300 тысяч рублей. Ответственность будет грозить и за другие нарушения при взаимодействии с должником. Важно, чтобы коллекторы работали строго в соответствии с требованием закона, а любой произвол был исключен», - сказал Вячеслав Володин.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект о выплатах супругам за долгую семейную жизнь. 

Автор:Сергей Николаев
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