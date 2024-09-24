Кабмин России поддержал запрет на пропаганду отказа от деторождения

Правительство России поддержало концепцию законопроекта о защите от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

«Мы обратили внимание общественности на эту проблему около трех лет назад: стараниями Запада идеи праздной, бездетной жизни стали популярны в молодежных кругах, — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — За привлекательной картинкой о жизни в удовольствие, без детей и семейных обязательств, кроется опасность для всего общества. Мода на сознательную бездетность грозит деградацией института семьи и депопуляцией. Поэтому так важно поставить заслон информационной атаке на умы людей. Предложенная нами концепция была поддержана депутатами, общественностью, религиозными организациями. Сейчас законопроект, пусть уже за другим авторством, получил поддержку правительства России. Мы надеемся, что он будет принят Госдумой, и наши идеи, инициированные нами предложения приобретут статус федерального закона и будут реализованы на практике».

Также правительством поддержан законопроект об административной ответственности за соответствующее правонарушение — по аналогии с ответственностью за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений либо смены пола.

Ранее сообщалось, что в Башкирии усилят информационную безопасность детей.