Путин обсудил с главами регионов вопросы развития ВС РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в совещании президента России по развитию Вооружённых сил в условиях специальной военной операции. Владимир Путин отметил, что в России уделяется большое внимание модернизации и улучшению тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении армии и флота. Кроме того, опыт СВО показал, что есть необходимость в разработке новых высокотехнологичных образцов оружия.

«Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчёты и экипажи. То есть, нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооружённых сил, от уровня его подготовки и, в первую очередь, от качества боевой учёбы. Здесь нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — сказал глава государства.