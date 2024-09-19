Путин обсудил с главами регионов вопросы развития ВС РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в совещании президента России по развитию Вооружённых сил в условиях специальной военной операции. Владимир Путин отметил, что в России уделяется большое внимание модернизации и улучшению тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении армии и флота. Кроме того, опыт СВО показал, что есть необходимость в разработке новых высокотехнологичных образцов оружия.
«Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчёты и экипажи. То есть, нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооружённых сил, от уровня его подготовки и, в первую очередь, от качества боевой учёбы. Здесь нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов, и работать в этом важнейшем направлении сообща должны и министерство обороны, и власти субъектов Федерации», — сказал глава государства.
Президент России подчеркнул, что в тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооружённых сил подготовленным и обученным личным составом.
«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооружённых сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года», — напомнил Владимир Путин.
Напомним, указом президента штатная численность Вооружённых сил РФ увеличена до 2 млн 389 тысяч 130 человек. Из них 1,5 млн человек — военнослужащие.