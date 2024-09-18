Подготовка к Совету при президенте РФ по развитию спорта в Уфе идет по графику

В Москве состоялось итоговое заседание рабочей группы по подготовке к Совету при президенте по развитию физкультуры и спорта на тему «О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта». Заседание Совета состоится 17 октября в Уфе.

Итоговое заседание прошло под председательством помощника президента РФ Алексея Дюмина и руководителя рабочей группы, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщается на сайте Кремля.

В нем участвовали члены совета по спорту, представители федеральных органов исполнительной власти, высших органов государственной власти субъектов РФ и общественных организаций.

Помощник президента России Алексей Дюмин отметил проделанную работу по подготовке доклада к мероприятию.

«Документ содержит конкретные предложения по совершенствованию системы управления в области физической культуры и спорта, финансирования негосударственных организаций из бюджетных и внебюджетных источников и обеспечению контроля за расходованием таких средств, а также по созданию необходимых условий для реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников специальной военной операции с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и спорта», — говорится в сообщении Кремля.

Помощник президента указал на необходимость урегулирования порядка взимания взносов для обеспечения доступности соревнований для детей, особенно из малообеспеченных семей.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы, касающиеся приоритизации видов спорта и установления чётких правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней, взаимоувязки государственных и общественных программ развития разного уровня для достижения национальных целей развития России.

Как сообщал Башинформ, 17 октября в Уфе состоится XII международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Его девизом станет слоган «Семья. Спорт. Россия».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что подготовка к форуму идёт полным ходом.

«Башкортостан, как один из ведущих спортивных регионов страны, многие годы успешно проводит крупные соревнования. Яркими событиями, которые приняла наша республика, стали первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, Летние игры сурдлимпийцев и Первые Международные игры национальных и неолимпийских видов спорта „Навстречу Евразиаде“, — отметил Радий Хабиров. — Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны „Россия — спортивная держава“. Работу ведём в рамках соответствующей „дорожной карты“. Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону».