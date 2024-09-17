Районы Уфы и Минска стали побратимами

Советский район Уфы Республики Башкортостан и Партизанский район Минска Республики Беларусь заключили соглашение об установлении дружественных отношений. Подписание состоялось в присутствии представителя Башкортостана при Торгпредстве России в Беларуси Константина Климина в рамках визита делегации региона по случаю 957-летия Минска.

– Подписание 8-го соглашения о побратимстве между Башкортостаном и Беларусью – это ещё один шаг в укреплении дружественных отношений между нашими братскими республиками, который свидетельствует о том, что наши народы стремятся к тесному сотрудничеству и взаимопониманию. Мы продолжим укреплять дружбу, которая способствует не только культурному и социальному обмену, но и стимулируют развитие экономических связей. Благодаря этому увеличивается товарооборот, создаются новые рабочие места, а наши регионы становятся более привлекательными для инвестиций, – отметила исполняющий обязанности министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

В честь праздника в городской ратуше руководитель Мингорисполкома Владимир Кухарев провёл встречу с делегациями городов-партнёров и городов-побратимов столицы Беларуси, активно развивающих многоплановое сотрудничество с Минском. Уфу представила делегация администрации Уфы под руководством заместителя главы администрации Агарагима Кагиргаджиева.

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев отметил, что подписание нескольких важных соглашений с городами-побратимами даёт определённый толчок в развитии различных направлений.

– Немалый вклад в развитие столицы вносят города-партнеры. Белорусская столица заинтересована в обмене опытом для внедрения лучших инициатив, а также готова делиться своими передовыми наработками Приятно, что к нам приехало много побратимов и партнеров из разных стран. 13 сентября прошел экономический форум, собравший представителей 29 стран и 22 регионов России. Сегодня мы подписали несколько очень важных соглашений. Это дает определенный толчок в развитии различных направлений: торгово-экономических, социальных, культурных и других. Такие соглашения являются базовыми, чтобы дальше по каждому пункту были сделаны конкретные шаги, – отметил Владимир Кухарев.

Представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Беларусь Константин Климин выделил заинтересованность зарубежных коллег в сотрудничестве с Башкортостаном и высокую значимость подписанного соглашения.

– Сотрудничество между нашими республиками имеет давнюю историю и охватывает широкий спектр сфер, включая экономику, культуру, образование и туризм. Подписание этого соглашения знаменует собой новый уровень взаимодействия, которое поможет вывести наше партнерство на качественно новый уровень, – сказал Константин Климин.

В рамках встречи также были заключены соглашения о сотрудничестве Минска с Пензенской областью, Пермью и Бишкеком.