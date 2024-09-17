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17 Сентября , 14:21

Депутаты Башкирии рассмотрят ряд важных законопроектов

18 сентября состоится заседание Государственного Собрания – Курултая Башкирии. В повестку дня включены около 40 вопросов, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

С докладом об итогах инвестиционной деятельности в республике перед депутатами выступит и.о. первого заместителя премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В числе наиболее значимых законопроектов, рассматриваемых впервые, – «О внесении изменений в Кодекс РБ об административных правонарушениях». В частности, предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за неисполнение решений Главы Башкирии как руководителя оперативного штаба (в целях защиты населения и территорий от ЧС и удовлетворения потребностей Вооруженных Сил), сообщал Башинформ.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 27 Закона РБ «Об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РБ». Документ предусматривает продление еще на два года льгот по платежам за капремонт для одиноких пожилых граждан (либо живущих в составе семьи из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы).

На заседании в Госсобрании также впервые рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Закон РБ «О приватизации государственного имущества в РБ». В регионе намерены ввести новый способ приватизации госимущества. Речь идет о продаже по минимально допустимой цене (вместо продажи без объявления цены) – для тех случаев, когда продажа посредством публичного предложения не состоялась.

Среди наиболее актуальных законопроектов, рассматриваемых во втором и третьем чтении – «О внесении изменений в статью 6.2 Закона РБ «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ». Напомним, речь идет о запрете работы «наливаек» в жилой зоне в ночное время – с 23.00 до 8.00 (в многоквартирных домах или на прилегающей территории).

Автор:Галина Бахшиева
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