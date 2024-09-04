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4 Сентября , 12:41

В осеннюю сессию депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законов

пресс-служба Госсобрания – Курултая РБ
Фото:пресс-служба Госсобрания – Курултая РБ

В Государственном Собрании республики открылась осенняя сессия. Председатель регионального парламента провел совещание с депутатами, работающими на профессиональной основе. Встречей дали старт осенней парламентской сессии, подвели итоги работы в предшествующий период и наметили планы на ближайшие месяцы.

Спикер парламента сообщил, что в период весенней сессии прошло 8 пленарных заседаний, на которых рассмотрели 128 законопроектов, 103 из них обрели статус закона, принято также 338 постановлений. Еще 7 проектов федеральных законов внесены в Госдуму и 13 – на экспертное заключение в Совет законодателей РФ. По этому показателю Курултай РБ является абсолютным лидером среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законодательных инициатив за время ее работы. С начала текущего созыва Государственной Думы внесено уже 46 проектов федеральных законов.

Также весной трижды провели парламентские слушания, 21 круглый стол. В мае состоялось выездное заседание президиума в Бирске, а также прошло 13 выездных заседаний комитетов парламента.

Председатель парламента отметил, что в течение весенней сессии приняли очередной блок законов, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей, с поддержкой экономики республики в условиях санкционного давления. На данный момент в республике действует уже около 30 соответствующих законов, принятых с весны 2022 года.

«Здесь следует добавить, что помимо законодательной поддержки СВО мы с вами в целом продолжили в течение сессии большую организационную, благотворительную работу в данном направлении, собирали гуманитарную помощь бойцам и членам их семей, жителям освобожденных территорий. Во время весенней сессии двое депутатов Государственного Собрания – Курултая отправились добровольцами на передовую. С февраля наши коллеги Алексей Локотченко и Яков Кугубаев, а с ними и несколько помощников депутатов принимают непосредственное участие в СВО», – отметил Константин Толкачев.

Приоритетами работы в период осенней сессии 2024 года Константин Толкачев назвал оперативное законодательное реагирование в целях поддержки экономики республики, ее жителей в период санкций и спецоперации, а также формирование благоприятной правовой базы для всестороннего развития Башкортостана в противовес негативному давлению коллективного Запада.

«В примерную программу законопроектной работы Государственного Собрания на осеннюю сессию включен 51 проект республиканских законов. При этом традиционно можно прогнозировать, что итоговое их число к концу года окажется заметно больше», – отметил Константин Толкачев.

Среди важных законов спикер парламента выделил пакет бюджетных документов. Кроме законопроектной работы запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам «О государственной политике Республики Башкортостан в сфере информационных медиа», «О ходе исполнения законодательства Республики Башкортостан о патриотическом воспитании в Республике Башкортостан», «Государственная система поддержки семьи в Республике Башкортостан и перспективы развития».

Также осенью предстоит провести публичные обсуждения по проекту закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Автор:Ляйсан Закирова
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