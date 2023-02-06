В Башкирии молочные реки, компании попали под санкции, увековечат имя Героя-разведчика. Важное

Радий Хабиров рассказал, почему в России каждый 20-й литр молока – башкирский; уроженец Башкирии вел переговоры о капитуляции немцев под Сталинградом и брал в плен фельдмаршала Паулюса; когда достроят дорогу на М-7 и какой рекорд поставила республика; за что депутатов будут лишать мандатов. Эти и другие важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
Хабиров попал в десятку
Глава Башкортостана Радий Хабиров вошел в Топ-10 рейтинга глав регионов России. Он занял 7 место среди руководителей субъектов в рейтинге Медиалогии по упоминаемости в соцмедиа за 2022 год, узнал «Башинформ». Лидерами рейтинга стали глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Чтобы помнили
В Башкирии увековечат память Героя России, старшины контрактной службы Алмаза Сафина, который погиб на СВО. По указу Главы республики имя бойца присвоят Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ и школе № 2 в селе Раевский Альшеевского района, где родился и вырос Алмаз Сафин. Еще именем Героя назовут одну из улиц села и установят его бюст на аллее Славы.
Как сообщал «Башинформ», 14 января этого года на Красно-Лиманском направлении героические действия разведчика Алмаза Сафина не допустили прорыва превосходящих сил противника. После боя Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную задачу до конца. Президент Владимир Путин присвоил Алмазу Сафину посмертно звание Героя России.
3 февраля Башкирия, по поручению Радия Хабирова, доставила в зону СВО крупнейший гумконвой, уже второй в этом году. Колонна из 43 грузовиков привезла шаймуратовцам, доставаловцам и мобилизованным из республики 20 легковых автомобилей-внедорожников, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы и многое другое, узнал корреспондент «Башинформа», принявший участие в отправке гумконвоя 1 февраля.
Также в этот день колонна автобусов привезла из зоны СВО в Уфу мобилизованных военнослужащих в краткосрочный отпуск.
Приостановили выдачу загранпаспортов
В России временно приостановили печать загранпаспортов нового образца, которые выдают на 10 лет. Как узнал «Башинформ», до апреля можно оформить документ только старого образца. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано не с какими-либо ограничениями за рубеж, а с техническими проблемами. Из-за повышенного объема заявок на оформление таких загранпаспортов произошел дефицит микросхем, пояснили в «Гознаке». Сейчас производитель этих микросхем АО «Микрон» перенастраивает оборудование, чтобы соответствовать возросшему спросу.
Каждый двадцатый литр – башкирский
Молоко – это стратегический продукт и республика продолжит поддерживать его производство. Об этом Радий Хабиров заявил 3 февраля на выездном совещании по развитию молочного животноводства в республике. Совещание с участием глав районов и представителей отраслевого бизнеса прошло в Ермекеевском районе, на площадке комплекса «Северная Нива Башкирия». В прошлом году здесь открыли суперсовременную ферму на 2800 коров и сейчас в сутки надаивают 90 тонн молока.
Всего в республике 850 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 360 тысяч коров. В прошлом году республика произвела 1,6 млн тонн молока и по общему надою молока – на втором месте в стране. Республика ежегодно производит до 5% всего объема молока России. «То есть каждый двадцатый литр – наш, башкирский», - отметил Хабиров. Все это благодаря реализации крупных инвестпроектов. С 2018 года в отрасли реализовали 18 таких проектов на 12 млрд рублей. Они производят треть товарного молока республики. Скоро построят ещё 14 молочных комплексов на 15 млрд. При этом, по словам Главы, «наш потенциал по производству молока используется лишь на 60 процентов». 50 заводов республики могут перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год. Как узнал «Башинформ», за прошлый год объём субсидий на развитие молочного скотоводства превысил 1,3 млрд рублей. В этом году на это республика направит ещё 1 млрд.
«Но кроме самих стимулирующих мер нужна активность и заинтересованность каждого из нас в совместной работе и реализации новых инициатив», – отметил Радий Хабиров.
Как жители Башкирии бились за Сталинград
2 февраля в стране и в Башкирии отметили 80-летие победы советских войск в Сталинградской битве, которая стала одной из решающих в Великой Отечественной войне. Огромный вклад в эту победу внесла Башкирия. В сражении участвовали пять сформированных в республике воинских соединений, в том числе 112-я Башкавдивизия. Всего более 75 тысяч воинов из республики участвовали в Сталинградской битве. В том числе более 1000 девушек в составе дивизии ПВО, узнал «Башинформ». Большой вклад в завершение Сталинградской битвы внес уроженец Ермекеевского района Башкирии генерал Иван Ласкин.
«Именно он в начале 1943 года вел переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом и брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса», - сообщил 3 февраля Радий Хабиров, побывав на родине генерала и посетив местный музей.
В память о событии в уфимском историческом парке «Россия – моя история» открылась уникальная мультимедийная выставка. В Волгограде открыли бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.
Для сохранения промышленного наследия
В Башкирии утвердили стратегию сохранения и развития индустриального (промышленного) наследия республики до 2035 года. Из документа следует, что такими считаются объекты недвижимости, которые тесно связаны со становлением и развитием отдельных отраслей промышленности республики и имеют ценность для популяризации в обществе. Всего в регионе на госохране более 5,7 тысячи объектов культнаследия, сообщил «Башинформ». 88 из них являются объектами промышленного наследия. Среди них в сохранении и развитии нуждаются «Комплекс Воскресенского медеплавильного завода» в Мелеузовском районе, «Комплекс Преображенского медеплавильного завода» в Зилаирском районе, «Комплекс Верхнеторского медеплавильного завода» в Ишимбайском районе, здания Казенного водочного завода в Стерлитамаке, Видинеевского пивоваренного завода в Уфе и другие - всего 21 объект. Стратегия определяет основные критерии их сохранения и возрождения. Реализацию стратегии обеспечит Башкультнаследие.
Попали под санкции Украины
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против действующих предприятий республики. Среди них «Башкирская содовая компания» и «Башкирская перевозочная компания», узнал «Башинформ». Согласно документу, ограничения будут действовать 10 лет и включают блокировку активов и вывод капитала, аннулирование лицензий, а также ограничение операций и транзита через территорию Украины. В списке еще 180 компаний из России и Белоруссии, среди которых «Уралкалий», «Беларуськалий» и многие другие.
Про дороги, ключевые объекты и рекорд
В Башкирии участок федеральной трассы М-7 «Волга» в обход пяти населённых пунктов в Илишевском, Дюртюлинском и Чекмагушевском районе введут в строй в 2024 году. Он станет частью скоростной дороги «Москва –– Казань – Екатеринбург», сообщил корреспондент «Башинформа». С ходом строительства и реконструкции 65-километровой дороги в Дюртюлинском районе 2 февраля ознакомились Глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков. На объекте задействовано более 350 единиц техники и 500 человек. Здесь построят два моста, шесть развязок, семнадцать сельхозпроездов. По словам Хабирова, «работы на обходе ведутся с опережением графика», и это важно. «Потому что в следующем году, в рамках поручения Президента, мы эту дорогу должны сдать», - отметил Глава. Запуск движения по этому участку улучшит экологию в близлежащих сёлах и повысит безопасность дорожного движения в регионе.
Также серьезно изменит дорожную сеть Башкирии открытие Восточного выезда в Уфе. «Думаю, что при поддержке Росавтодора мы к концу 2023 года завершим этот интересный и масштабный проект», – сказал Хабиров на выездном совещании по развитию дорожного строительства региона. Сейчас объект готов на 61%. Автодорогу Уфа – Оренбург на обходе Стерлитамака расширят до четырёх полос, чтобы повысить пропускную способность и безопасность трассы. «Мы ждём сейчас финансирования и сразу начнём эту дорогу делать», — рассказал Глава республики.
Смертность от ДТП на федеральных трассах в республике снизилась на 48%. По словам главы Росавтодора, это серьезное достижение, «по России удалось снизить всего на 8,5%». «Это, наверное, один из рекордов в РФ», - отметил Хабиров. Также он обязал минтранс республики анализировать причины ДТП. Дорожная сеть республики одна из самых крупных в стране. В развитие федеральных трасс в Башкирии дополнительно инвестируют 19 млрд рублей.
Депутатов-прогульщиков лишат мандатов
Госсобрание Башкирии поддержало инициативу лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания. Закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутатов в случае их отсутствия без уважительных причин на заседаниях в течение полугода, Госдума приняла 25 января. При этом в республике точку в этом вопросе поставили еще в 2005 году, внеся изменения в закон «О статусе депутата Госсобрания РБ», узнал «Башинформ». Если кто-то из депутатов не может исполнять обязанности, он досрочно слагает полномочия.
Нет фейкам и враждебной информации
«Идеологический, информационный фронт — один из самых важных сегодня». Об этом 1 февраля заявил Радий Хабиров на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии. На нем обсуждались вопросы мониторинга социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе, а также информационной работы с прибывшими в Башкирию жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
По словам Хабирова, «противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи». Поэтому «важно просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, действовать на упреждение». Ключевые задачи совместной работы на этот год — регулярный анализ террористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, противодействие идеологии терроризма, профилактика и предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Как сообщал «Башинформ», за распространение недостоверной информации может грозить штраф до 100 тыс. рублей. В прошлом году по этой статье за первые полгода было наказано 71 лицо.
Без публичных слушаний
Премьер Башкирии подписал изменения в постановление правительства «Об особенностях градостроительной деятельности в РБ в 2022 году». Согласно документу в этом году в регионе устанавливается мораторий на проведение публичных слушаний. «Люди хотят и могут строить свое жилье. Наша задача максимально им в этом содействовать», — отметил Андрей Назаров. В 2022 году в Башкирии построили рекордные 3 млн кв. метров жилья. К 2030 году республика должна вводить ежегодно 4 млн «квадратов». Ранее муниципалитеты должны были проводить общественные обсуждения перед разрешением строительства значимых объектов.
Юбилей Уфы: «нужно глубже вникать в ситуацию»
1 февраля Радий Хабиров провёл совещание по подготовке к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году. Напомним, к юбилею в столице строится Дворец борьбы. Работы по нему идут по графику, также планируют благоустроить прилегающую территорию. В соответствии с графиком идёт и строительство комплекса гребного слалома в Инорсе. В середине февраля рядом с республиканским Центром спортивной подготовки начнутся строительные работы на площадке будущего центра фехтования. Также после реконструкции откроется Театр кукол, а рядом с ним появится детская игровая площадка и «Аллея миниатюр». В рамках благоустройства «Южных ворот» Уфы реконструируют улицу Пугачёва и старый мост через Белую. Началась подготовка к реконструкции улицы Октябрьской революции в историческом центре столицы, в итоге здесь движение транспорта сократят до одной полосы в каждую сторону.
«В целом подготовительная работа идёт неплохими темпами. Но по ряду объектов нужно глубже вникать в ситуацию, продумывать грамотные управленческие решения», - подытожил Глава Башкирии и добавил, что на следующем совещании нужно рассмотреть событийную повестку юбилейных мероприятий.