В Башкирии молочные реки, компании попали под санкции, увековечат имя Героя-разведчика. Важное

Также серьезно изменит дорожную сеть Башкирии открытие Восточного выезда в Уфе. «Думаю, что при поддержке Росавтодора мы к концу 2023 года завершим этот интересный и масштабный проект», – сказал Хабиров на выездном совещании по развитию дорожного строительства региона. Сейчас объект готов на 61%. Автодорогу Уфа – Оренбург на обходе Стерлитамака расширят до четырёх полос, чтобы повысить пропускную способность и безопасность трассы. «Мы ждём сейчас финансирования и сразу начнём эту дорогу делать», — рассказал Глава республики.

Смертность от ДТП на федеральных трассах в республике снизилась на 48%. По словам главы Росавтодора, это серьезное достижение, «по России удалось снизить всего на 8,5%». «Это, наверное, один из рекордов в РФ», - отметил Хабиров. Также он обязал минтранс республики анализировать причины ДТП. Дорожная сеть республики одна из самых крупных в стране. В развитие федеральных трасс в Башкирии дополнительно инвестируют 19 млрд рублей.

Депутатов-прогульщиков лишат мандатов

Госсобрание Башкирии поддержало инициативу лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания. Закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутатов в случае их отсутствия без уважительных причин на заседаниях в течение полугода, Госдума приняла 25 января. При этом в республике точку в этом вопросе поставили еще в 2005 году, внеся изменения в закон «О статусе депутата Госсобрания РБ», узнал «Башинформ». Если кто-то из депутатов не может исполнять обязанности, он досрочно слагает полномочия.

Нет фейкам и враждебной информации

«Идеологический, информационный фронт — один из самых важных сегодня». Об этом 1 февраля заявил Радий Хабиров на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии. На нем обсуждались вопросы мониторинга социально-экономических факторов, которые влияют на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе, а также информационной работы с прибывшими в Башкирию жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Хабирова, «противники используют любые лазейки, чтобы вести свою пропаганду, продвигать фейковую, враждебную информацию, особенно среди молодёжи». Поэтому «важно просчитывать риски, принимать продуманные решения в плане профилактики, действовать на упреждение». Ключевые задачи совместной работы на этот год — регулярный анализ террористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, противодействие идеологии терроризма, профилактика и предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Как сообщал «Башинформ», за распространение недостоверной информации может грозить штраф до 100 тыс. рублей. В прошлом году по этой статье за первые полгода было наказано 71 лицо.

Без публичных слушаний

Премьер Башкирии подписал изменения в постановление правительства «Об особенностях градостроительной деятельности в РБ в 2022 году». Согласно документу в этом году в регионе устанавливается мораторий на проведение публичных слушаний. «Люди хотят и могут строить свое жилье. Наша задача максимально им в этом содействовать», — отметил Андрей Назаров. В 2022 году в Башкирии построили рекордные 3 млн кв. метров жилья. К 2030 году республика должна вводить ежегодно 4 млн «квадратов». Ранее муниципалитеты должны были проводить общественные обсуждения перед разрешением строительства значимых объектов.

Юбилей Уфы: «нужно глубже вникать в ситуацию»

1 февраля Радий Хабиров провёл совещание по подготовке к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году. Напомним, к юбилею в столице строится Дворец борьбы. Работы по нему идут по графику, также планируют благоустроить прилегающую территорию. В соответствии с графиком идёт и строительство комплекса гребного слалома в Инорсе. В середине февраля рядом с республиканским Центром спортивной подготовки начнутся строительные работы на площадке будущего центра фехтования. Также после реконструкции откроется Театр кукол, а рядом с ним появится детская игровая площадка и «Аллея миниатюр». В рамках благоустройства «Южных ворот» Уфы реконструируют улицу Пугачёва и старый мост через Белую. Началась подготовка к реконструкции улицы Октябрьской революции в историческом центре столицы, в итоге здесь движение транспорта сократят до одной полосы в каждую сторону.

«В целом подготовительная работа идёт неплохими темпами. Но по ряду объектов нужно глубже вникать в ситуацию, продумывать грамотные управленческие решения», - подытожил Глава Башкирии и добавил, что на следующем совещании нужно рассмотреть событийную повестку юбилейных мероприятий.