Центризбиркомы Башкирии и Адыгеи подписали Соглашение о сотрудничестве
УФА, 5 июн 2015. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Центральные избирательные комиссии Башкортостана и Адыгеи сегодня, 5 июня, заключили Соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев и зампред ЦИКа Адыгеи Фанюс Казыханов.
Церемония прошла в рамках проведения очередного, 111-го заседания Центризбиркома республики в Уфе. Стороны ставят целью обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации. Они обязуются организовать и осуществлять непрерывное взаимодействие и сотрудничество в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по предусмотренным соглашением направлениям. Взаимодействие коснется самых различных сторон деятельности - правового обучения избирателей и профессиональной подготовки членов комиссий и организаторов выборов, реализации мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации.
После подписания документа стороны еще раз выразили готовность вести взаимовыгодную работу по обмену опытом. «Не случайно в алфавите избиркомов России Адыгея и Башкортостан идут первыми в списке, - отметил Хайдар Валеев. - Мы признательны нашим коллегам из Адыгеи за возможность общаться друг с другом».
В ответном выступлении Фанюс Казыханов передал теплые слова поздравлений от председателя ЦИК Республики Адыгея. Гость вручил Почетную грамоту Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Центризбиркому Республики Башкортостан, а также преподнес председателю ЦИК Башкортостана книгу «Адыгея: горы и люди».
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