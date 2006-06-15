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15 Июня 2006, 17:49

Делегацию парламентариев Турции заинтересовал опыт работы депутатов Уфы и администрации города

Сегодня в полдень делегация Великого Национального Собрания Турции побывала в мэрии столицы республики. Председатель Совета и глава администрации городского округа город Уфа Ирек Нигматуллин и Павел Качкаев рассказали гостям, как единое муниципальное образование работает в условиях реформы местного самоуправления, ознакомили со структуро...

Сегодня в полдень делегация Великого Национального Собрания Турции побывала в мэрии столицы республики. Председатель Совета и глава администрации городского округа город Уфа Ирек Нигматуллин и Павел Качкаев рассказали гостям, как единое муниципальное образование работает в условиях реформы местного самоуправления, ознакомили со структурой представительного и исполнительного органов власти, с механизмом их взаимодействия и принятия решений. Руководителя делегации, заместителя главы Великого Национального Собрания Турции господина Садыка Якута заинтересовал устав Уфы, принятый после широкого обсуждения этого документа общественностью города. В своем выступлении он подчеркнул, что для членов делегации, представляющих в парламенте Турции пять различных городов, очень полезен опыт работы уфимских депутатов, ведь многие из проблем, которые приходится решать городам двух стран, являются общими. Кстати, в Турции тоже идет процесс передачи Центром ряда своих полномочий регионам, а те, в свою очередь, предоставляют больше самостоятельности местным органам власти.
Во встрече в мэрии приняли участие Председатель Государственного Собрания - Курултая - Республики Башкортостан Константин Толкачев, представитель МИД России в Уфе Зиннур Марданов, председатели комиссий Совета городского округа город Уфа, ответственные работники Секретариата Госсобрания РБ.
Автор: Александр Зиновьев
Теги:визиты
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