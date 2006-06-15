Делегацию парламентариев Турции заинтересовал опыт работы
депутатов Уфы и администрации города
Сегодня в полдень делегация Великого Национального Собрания
Турции побывала в мэрии столицы республики. Председатель Совета
и глава администрации городского округа город Уфа Ирек
Нигматуллин и Павел Качкаев рассказали гостям, как единое
муниципальное образование работает в условиях реформы местного
самоуправления, ознакомили со структуро...
Сегодня в полдень делегация Великого Национального Собрания
Турции побывала в мэрии столицы республики. Председатель Совета
и глава администрации городского округа город Уфа Ирек
Нигматуллин и Павел Качкаев рассказали гостям, как единое
муниципальное образование работает в условиях реформы местного
самоуправления, ознакомили со структурой представительного и
исполнительного органов власти, с механизмом их взаимодействия и
принятия решений. Руководителя делегации, заместителя главы
Великого Национального Собрания Турции господина Садыка Якута
заинтересовал устав Уфы, принятый после широкого обсуждения этого
документа общественностью города. В своем выступлении он
подчеркнул, что для членов делегации, представляющих в парламенте
Турции пять различных городов, очень полезен опыт работы уфимских
депутатов, ведь многие из проблем, которые приходится решать городам
двух стран, являются общими. Кстати, в Турции тоже идет процесс
передачи Центром ряда своих полномочий регионам, а те, в свою
очередь, предоставляют больше самостоятельности местным органам
власти.
Во встрече в мэрии приняли участие Председатель
Государственного Собрания - Курултая - Республики Башкортостан
Константин Толкачев, представитель МИД России в
Уфе Зиннур Марданов, председатели комиссий Совета
городского округа город Уфа, ответственные работники Секретариата
Госсобрания РБ.
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».