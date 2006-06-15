Делегацию парламентариев Турции заинтересовал опыт работы депутатов Уфы и администрации города

Сегодня в полдень делегация Великого Национального Собрания Турции побывала в мэрии столицы республики. Председатель Совета и глава администрации городского округа город Уфа Ирек Нигматуллин и Павел Качкаев рассказали гостям, как единое муниципальное образование работает в условиях реформы местного самоуправления, ознакомили со структурой представительного и исполнительного органов власти, с механизмом их взаимодействия и принятия решений. Руководителя делегации, заместителя главы Великого Национального Собрания Турции господина Садыка Якута заинтересовал устав Уфы, принятый после широкого обсуждения этого документа общественностью города. В своем выступлении он подчеркнул, что для членов делегации, представляющих в парламенте Турции пять различных городов, очень полезен опыт работы уфимских депутатов, ведь многие из проблем, которые приходится решать городам двух стран, являются общими. Кстати, в Турции тоже идет процесс передачи Центром ряда своих полномочий регионам, а те, в свою очередь, предоставляют больше самостоятельности местным органам власти.