Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин обратился к родителям и водителям в связи с резкой сменой погоды. По его словам, утром дети идут в школу по сухой дороге, а возвращаются по гололёду, а на водоёмах уже начинает схватываться тонкий, смертельно опасный лёд.
«В такие дни ответственность на всех нас возрастает многократно», — написал министр.
Ильдар Мавлетбердин напомнил родителям, что на ребёнке обязательно должны быть световозвращающие элементы: в сумерках и в снег дети становятся невидимками для водителей. Он призвал ещё раз поговорить с детьми — убрать телефоны, не перебегать дорогу и не играть у проезжей части. Водителей министр попросил быть предельно внимательными возле школ и садиков и снижать скорость.
«Это наша общая боль. Как только ударяет первый мороз, дети бегут проверять „прочность“ льда на речках и прудах. Объясняйте, доказывайте: на этот лёд выходить нельзя. Ни коньков, ни удочек. Держите связь с детьми, знайте, где они находятся после уроков», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.
Министр призвал проверять, контролировать и не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Башкирии ищут пропавшего 13-летнего мальчика.
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