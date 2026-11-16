За последние пять лет в Башкирии отремонтировали 38 колледжей на общую сумму 2 млрд рублей. Работы шли за счёт бюджета республики, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Также создано 5 филиалов медицинских колледжей.

«В результате в настоящее время более 40 тысяч обучающихся по программам среднего профессионального образования получили возможность обучаться в улучшенных современных условиях», — сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства.

В 2026 году на капремонт зданий 8 колледжей из бюджета республики выделено 400 млн рублей — по 50 млн на каждый объект. Это встречные обязательства Башкортостана перед минпросвещения России в рамках «Профессионалитета». Средства направлены на ремонт помещений, где размещено новое оборудование, закупленное за федеральные деньги.

«Данные средства направлены непосредственно на капитальный ремонт помещений, где расположено новое оборудование, закупленное за счёт федеральных средств», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Работы уже завершены в шести колледжах, в двух завершение запланировано на декабрь 2026 года. В 2027 году капремонт планируется выполнить ещё в 8 колледжах — на это в бюджете республики также предусмотрено 400 млн рублей.

Отдельно с 2025 года в республике действует федеральная программа модернизации систем СПО. С начала её реализации отремонтировано в срок 8 зданий колледжей на 793,23 млн рублей.

В 2026 году завершились ремонтные работы в шести зданиях — на это привлекли 505,5 млн рублей. В 2027 году отремонтируют пять однолетних объектов и начнут ремонт в семи двухлетних, переходящих на 2028 год. На это предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 37 млн рублей.

В 2028 году отремонтируют шесть однолетних объектов и завершат семь переходящих на сумму 1 млрд 91 млн рублей. Конкурсные процедуры по объектам 2027 года уже начаты.

Ранее сообщалось, что в колледжи Башкирии поступили более 2,5 тысячи льготников СВО.