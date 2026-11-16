В Башкирии с 2022 года реализуется федеральный проект «Профессионалитет». За это время в республике модернизировали 27 колледжей: создали современные учебные кабинеты и лаборатории, вовлекли работодателей в образовательный процесс и наладили подготовку кадров под заказ предприятий.

«Федеральный проект „Профессионалитет“ стал стартом качественных изменений в системе среднего профессионального образования, где обучение максимально синхронизировано с потребностями предприятий, а студенты получают гарантированное трудоустройство», — доложил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства.

По итогам конкурсного отбора в 2027 году в республике создадут ещё 8 кластеров СПО. Всего их будет 35.

На реализацию проекта привлечено свыше 3,1 млрд рублей федеральных средств, более 1,6 млрд рублей из бюджета республики и 779 млн рублей от заинтересованных работодателей. На федеральные деньги закупают высокотехнологичное оборудование, на республиканские — проводят капремонт кластеров.

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2027 году в республике будет создано 8 новых кластеров по направлениям: машиностроение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, педагогика. На модернизацию материально-технической базы колледжей привлечён 691 млн рублей федеральных средств.

Таким образом, в 2027 году в Башкортостане будут функционировать 35 кластеров СПО. К этому времени 42% государственных колледжей республики будут модернизированы «под ключ».