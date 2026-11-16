Два колледжа Башкортостана получат федеральные субсидии на модернизацию материально-технической базы. Речь идёт об Аксеновском агропромышленном колледже им. Н. М. Сибирцева в Альшеевском районе и Зауральском агропромышленном колледже им. З. Ш. Акназарова в Баймаке.

Отбор проводило министерство сельского хозяйства России в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

За два года колледжи получат федеральные субсидии в объёме более 285 млн рублей, сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за пять лет отремонтировали 38 колледжей.