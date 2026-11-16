Два колледжа Башкортостана получат федеральные субсидии на модернизацию материально-технической базы. Речь идёт об Аксеновском агропромышленном колледже им. Н. М. Сибирцева в Альшеевском районе и Зауральском агропромышленном колледже им. З. Ш. Акназарова в Баймаке.
Отбор проводило министерство сельского хозяйства России в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
За два года колледжи получат федеральные субсидии в объёме более 285 млн рублей, сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства.
Ранее сообщалось, что в Башкирии за пять лет отремонтировали 38 колледжей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.