В понедельник на оперативном совещании правительства республики министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин доложил об итогах региональной летней оздоровительной кампании и капитального ремонта образовательных организаций республики.

По словам министра, на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл с регионами совещание по итогам летней оздоровительной кампании.

«По итогам всероссийского рейтинга регионов в сфере детского отдыха по итогам летней оздоровительной кампании 2026 Республика Башкортостан признана победителем. Здесь нет 1, 2, 3 места — все регионы, которые обозначены на слайде, признаны победителями. Здесь учитываются пять показателей, каждый из пяти показателей по трём подпоказателям: это качество, это охват, это среда и т. д. Это хорошая победа», — сказал Ильдар Мавлетбердин.

Он также сообщил, что на следующий день Дмитрий Чернышенко подвёл итоги капитального ремонта и развития инфраструктуры образовательных организаций в стране.

«Республика Башкортостан стала безусловным победителем по итогам капитального ремонта. Выполнено в срок, выполнено качественно, в общем, вопрос закрыт. Для нас это очень приятная и серьёзная победа. В ваш адрес, в адрес Главы республики было отдельное поручение — направить поздравление и слова благодарности», — добавил министр.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил команду за работу.

«Спасибо большое. На самом деле молодцы, что отработали. И уже начинайте отрабатывать капитальный ремонт 2027 года», — поручил Глава республики.