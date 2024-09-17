Под Уфой турецкий инвестор приступил к строительству цеха

Турецкая компания Özfatihler, специализирующаяся на производстве грузоподъемного оборудования, приступила к монтажу технологической линии на площадке в Уфимском районе. В настоящий момент производится установка кран-балок собственного производства, системы видеонаблюдения, а также заключаются контракты с ключевыми поставщиками производственных компонентов российского и зарубежного производства. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, в августе прошлого года турецкие инвесторы презентовали проект строительства завода на «Инвестчасе» в Доме Республики. Проект получил статус приоритетного. Объём заявленных инвестиций составил 120 млн рублей без учёта строительно-монтажных работ. Выпуск продукции намечается на октябрь–ноябрь.

— Представители турецкого краностроительного предприятия заявляются на всевозможные промышленные выставки для сбора портфеля заказов. В этом году ООО «Озфатихлер Кран Уфа» стало единственным участником выставки «Газ. Нефть. Технологии» в сфере строительства кранов. Новый завод уже получил первый заказ от одного из крупнейших химических предприятий Башкортостана, поступают заявки и из других российских регионов, — поделился представитель РБ при торгпредстве России в Турции Марат Тансыккужин.

По информации минВЭС Башкирии, по итогам 2023 года Турция занимает 2 место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей в 13,7%. За январь–июль 2024 года оборот увеличился на 25,5% к году, объём экспорта из Башкирии в Турцию вырос на 29%. Его основу составили минеральные продукты и продукция химической промышленности.