Башкирия выполнила целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья

28 регионов, в том числе и Башкортостан, выполнили целевые показатели федерального проекта по расселению аварийного жилья. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В субъектах России продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

«На сегодняшний день в полном объеме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов: Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Чеченская Республика, Камчатский край, Пермский край, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Магаданская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также города Санкт-Петербург и Севастополь с учетом реализации программ переселения граждан из аварийного жилья за счет собственных средств», — сообщил Марат Хуснуллин.

Как выяснил «Башинформ», согласно установленным целевым показателям в 2023 году предусмотрено расселить 1,96 млн кв. м. Но ожидается, что будет расселено более 2,6 млн кв. м с учетом переселения по новой программе и собственных мероприятий регионов.

По состоянию на 1 февраля 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 474,47 тысячи человек, расселено 7,99 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. В том числе 115,76 тысячи граждан переехали из такого жилья площадью 2,05 млн кв. м за счет собственных средств субъектов страны. Кроме того, по новой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, жильем были обеспечены 5,15 тысячи человек, расселено 110,69 тыс. кв. м.

Регионы, которые досрочно завершают действующую программу переселения, смогут приступить к расселению жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Всего на эти цели в 2022–2023 годах предусмотрено направить 45 млрд рублей.