Жители Башкирии могут подать заявки на бесплатное профобучение. О старте федеральной программы переобучения по востребованным на региональных рынках труда направлениям сообщается на сайте минтруда России. Уже сейчас соискателям доступно около 7,7 тыс. образовательных программ. Обучаться можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела.

Стать участником проекта смогут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или находящиеся под риском увольнения граждане.

«Мы последовательно наращивали качество и доступность предлагаемых программ. С 2021 года подать заявление на участие в них можно в режиме онлайн. Кроме того, граждане, которые в прошлом вынуждены были прервать обучение, смогут вновь подать заявку и получить второй шанс на новые знания», — рассказал глава минтруда России Антон Котяков.

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное. Со списком направлений профессионального обучения, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа России».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в числе самых востребованных направлений подготовки — адаптация учебных материалов для детей-инвалидов, организация совместной и самостоятельной деятельности дошкольника, онлайн-фармацевт, педагог-дефектолог. Также востребованы специалист по работе на маркетплейсах, наставник в условиях цифровой экономики, графический дизайн, верстка веб-страниц и многие другие.