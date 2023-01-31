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Вчера, 16:22

За шесть лет в России из аварийного жилья расселили 40 тысяч человек

В декабре 2022 года в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе признанного непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, в новые дома или квартиры переехали более 40 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«С начала реализации программных мероприятий по 1 января 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 464,51 тысячи человек, расселено 7,82 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. В том числе 2,02 млн кв. м – за счёт собственных средств субъектов Российской Федерации. При этом только в декабре прошлого года 40,04 тысячи граждан переехали в новое жильё из аварийного площадью порядка 635 тыс. кв. м», – отметил Марат Хуснуллин.

В Башкирии за 4 года расселено более 80 тыс. кв. метров: целевой показатель, установленный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», превышен в 1,5 раза. В настоящее время в рамках реализации IV этапа программы при участии средств фонда завершается строительство жилых домов в четырех муниципалитетах.

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