Комфорт по медпоказаниям: как в Малоязе получили новую женскую консультацию

Девять месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы на свет появилась новая жизнь. И ровно столько же прошло с того момента, как при Малоязовской центральной районной больнице Салаватского района открылась новая женская консультация. За эти девять месяцев медучреждение прошло свой путь «вынашивания» и становления, став по-настоящему «пилотным» проектом — не только для нашего региона, но и для страны. Разработанный в Башкирии проект Малоязовской женской консультации признан лучшим в стране и рекомендован минздравом России к тиражированию.
Как в любой истории рождения, здесь не обошлось без главных героинь — самих жительниц Малояза, чья активность и неравнодушие дали этому проекту жизнь. О том, как всё начиналось и что получилось в итоге, — в нашем материале.
Толчком к переменам стал наболевший вопрос, прозвучавший на всю республику. В ноябре 2025 года жительница села Малояз Регина Байбулатова вышла на Прямую линию с Главой Башкирии Радием Хабировым. Женщина честно рассказала: в районе остро не хватает женской консультации, будущим мамам приходится ездить за помощью в соседний Дуванский район — это и накладно, и неудобно. Тогда, в конце ноября, министерство здравоохранения республики заверило, что модульное здание по нацпроекту «Семья» уже монтируют и планируют открыть в феврале 2026 года. Слово сдержали.
И вот уже в начале февраля женская консультация распахнула двери для своих первых пациенток. Жительницы Малояза получили то, что заслуживают на самом деле — не просто врачебный кабинет, а пространство, где о тебе действительно заботятся. Просторная регистратура открытого типа, где медрегистратор сразу распределяет потоки пациенток. Уютный гардероб. Специально оборудованная игровая зона для детей. Дневной стационар. И даже отдельный кабинет, где можно спокойно покормить малыша грудью — с соблюдением всех температурных норм. Раньше такого здесь просто не было.
«Со 2 февраля мы въехали в новую женскую консультацию, чему были очень рады. 6 февраля было торжественное открытие с прибытием очень больших, дорогих гостей. Сам Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к нам на открытие», — делится акушерка Эльза Валиева, проработавшая в медицине более 30 лет.
«Большое спасибо за такие прекрасные условия работы — говорит она, демонстрируя кабинет для медицинских манипуляций. — Здесь у нас аппарат для кольпоскопии, УЗИ-контроль, теплая и холодная вода. Предоставлен отдельный кабинет для предстерилизационной очистки, аппараты для дистиллированной и стерильной воды, сушки медизделий. Есть комната для хранения стерильных инструментов и термической стерилизации — при необходимости можем быстренько простерилизовать нужное. Отдельная раздевалка с индивидуальными шкафчиками для каждого медработника, кабинет для приёма пищи. Всё просторно, красиво, чисто».
Новое здание площадью 461,5 кв. метра — первое в России, построенное по нацпроекту «Семья». И это не просто стены: здесь есть всё для комплексной помощи. Два аппарата УЗИ с возможностью выездной работы, оборудование для оценки сердечно-сосудистой системы матери и плода. Штат укомплектован полностью: два акушера-гинеколога, четыре акушерки, медицинский психолог и социальный работник. Все прошли специальное обучение по доабортному консультированию и профилактическим осмотрам.
«Мы постарались создать атмосферу доверия, в которой пациенткам проще открыто говорить о своих проблемах», — отмечает заведующая консультацией, врач акушер-гинеколог Гульфия Сабирова.
Кстати, именно доверие здесь лечит не хуже лекарств. Гульфия Сабирова с гордостью рассказывает о центре кризисной беременности: «Теперь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, могут сразу помочь медицинский психолог, социальный работник и юрист — всё в одном месте. Это даёт комплексный подход: специалист не только поддерживает психологически, но и помогает решить бытовые вопросы, чтобы женщина чувствовала — у неё есть ресурсы для рождения и воспитания ребёнка. И результат действительно есть, после беседы с консультантом основная часть женщин принимает решение сохранить беременность».
Поэтому и слова благодарности тех, для кого всё это создавалось, звучат убедительно.
«Хочу поблагодарить коллектив женской консультации Малоязовской ЦРБ за великолепное отношение к людям. Нам очень нравится наша новая консультация. Сегодня пришла по предварительной записи, приняли вовремя, выслушали внимательно, никаких лишних назначений — полный восторг. Огромный плюс врачам за деликатность и человеческое участие. Вышла из кабинета совершенно спокойной и счастливой, спасибо большое», — говорит, жительница Малояза Василиса Багаутдинова.
В медучреждении отмечают, с начала года в Салаватском районе родились 88 детей, еще 61 женщина готовится к этому важному событию. И теперь им не нужно думать о дороге в другой район. Всё рядом: и УЗИ, и анализы, и помощь психолога.
«Важно, чтобы мамочки наши рожали. Нам дети нужны. Ну, а мы будем создавать условия», — сказал Радий Хабиров на церемонии открытия женской консультации. В Малоязе эти слова уже стали реальностью.
А у жителей республики снова есть возможность задать свои вопросы лично: 11 ноября 2026 года в 19.00 состоится ежегодная Прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым. Год назад именно такой формат позволил жительнице Малояза озвучить проблему, которая в итоге превратилась в новую консультацию.
Глава региона уже поручил начать подготовку и подчеркнул, что у людей должна быть возможность отправить вопросы заранее. Сделать это можно в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).
Кроме того, в 2026 году впервые появилась возможность записать видеообращение Радию Хабирову в мобильных студиях.
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