Комфорт по медпоказаниям: как в Малоязе получили новую женскую консультацию

Девять месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы на свет появилась новая жизнь. И ровно столько же прошло с того момента, как при Малоязовской центральной районной больнице Салаватского района открылась новая женская консультация. За эти девять месяцев медучреждение прошло свой путь «вынашивания» и становления, став по-настоящему «пилотным» проектом — не только для нашего региона, но и для страны. Разработанный в Башкирии проект Малоязовской женской консультации признан лучшим в стране и рекомендован минздравом России к тиражированию.

Как в любой истории рождения, здесь не обошлось без главных героинь — самих жительниц Малояза, чья активность и неравнодушие дали этому проекту жизнь. О том, как всё начиналось и что получилось в итоге, — в нашем материале.

Толчком к переменам стал наболевший вопрос, прозвучавший на всю республику. В ноябре 2025 года жительница села Малояз Регина Байбулатова вышла на Прямую линию с Главой Башкирии Радием Хабировым. Женщина честно рассказала: в районе остро не хватает женской консультации, будущим мамам приходится ездить за помощью в соседний Дуванский район — это и накладно, и неудобно. Тогда, в конце ноября, министерство здравоохранения республики заверило, что модульное здание по нацпроекту «Семья» уже монтируют и планируют открыть в феврале 2026 года. Слово сдержали.

И вот уже в начале февраля женская консультация распахнула двери для своих первых пациенток. Жительницы Малояза получили то, что заслуживают на самом деле — не просто врачебный кабинет, а пространство, где о тебе действительно заботятся. Просторная регистратура открытого типа, где медрегистратор сразу распределяет потоки пациенток. Уютный гардероб. Специально оборудованная игровая зона для детей. Дневной стационар. И даже отдельный кабинет, где можно спокойно покормить малыша грудью — с соблюдением всех температурных норм. Раньше такого здесь просто не было.

«Со 2 февраля мы въехали в новую женскую консультацию, чему были очень рады. 6 февраля было торжественное открытие с прибытием очень больших, дорогих гостей. Сам Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к нам на открытие», — делится акушерка Эльза Валиева, проработавшая в медицине более 30 лет.