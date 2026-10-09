В Уфе пострадавшую во время пожара в торговом центре перевели из реанимации

В ожоговом центре ГКБ №18 пострадавшую во время пожара в торговом центре в Стерлитамаке перевели из реанимации. Пациентка продолжит лечение в профильном отделении. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести, но есть положительная динамика. Лечение будет длительным, отметил министр.
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что четверых пострадавших выписали из медучреждений на прошлой неделе. Они проходили лечение в больнице № 1 Стерлитамака, РДКБ и РКБ им. Г. Г. Куватова в Уфе.
Сам пожар произошел 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической, 70. Трагедия унесла жизни четырех человек, среди которых оказались три сестры и сотрудница завода.
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