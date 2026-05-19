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«Мастерская» спасения в Уфе встречает День медицинского работника

Накануне Дня медицинского работника, которые отмечается в третье воскресенье июня, «Башинформ» рассказывает о легендарной «скорой» больнице, которая встречает 35-летний юбилей и по-прежнему остаётся флагманом в борьбе за жизни экстренных пациентов.

Фото: БСМП | Предоставлено "Башинформу"
Ляйсан Закирова

Любой уфимце знает: если с ребенком или со взрослым случилась беда, в любое время суток можно обратиться в Клиническую больницу скорой медицинской помощи  (КБСМП).  В 1991 году для горожан она была просто еще одним новым медучреждением, а сегодня это крупнейший медицинский центр, в котором - новейшие оборудование, профессиональный коллектив и передовые методики лечения. Сейчас в составе больницы: первый в Башкирии Региональный сосудистый центр, травматологический центр 1 уровня, единственный в стране Региональный центр критической ишемии нижних конечностей и уникальный Центр мониторинга инсультов с искусственным интеллектом.

О профессионализме докторов можно судить и по тому, что именно им доверился Глава Башкирии, когда получил травму колена во время хоккейного матча. Вопреки прогнозам скептиков, для операции руководитель региона выбрал не частные клиники, а  «скорую» больницу. После хирургического вмешательства Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию из больничной палаты и написал: «Спасибо врачам нашей БСМП, колено починили».

«Аббревиатура КБСМП расшифровывается, в том числе, и как: Качество, Безопасность, Своевременность, Милосердие, Профессионализм. Это и есть девиз больницы! Наша миссия - обеспечение гарантий качества и безопасности пациентам при оказании экстренной и неотложной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи», - говорит главный врач Ирина Карамова. 

БСМП Предоставлено "Башинформу"БСМП Предоставлено "Башинформу"
Фото: БСМП | Предоставлено "Башинформу"

«Чинить» и спасать в больнице скорой помощи привыкли всех, не сортируя пациентов по регалиям и должностям. Поэтому в информационной повестке то и дело всплывают новости об уникальных операциях.

К примеру, в этом году сосудистые хирурги КБСМП предотвратили ампутацию ноги 64-летнего пациента. Мужчина жаловался на онемение, зябкость и похолодание правой стопы и голени, а также сильные боли в икроножных мышцах при ходьбе. Выяснилось, что у него многоуровневое поражение артерий.

Доктора одновременно провели три сложные операции. Удалили бляшки из бедренных, установили стенты в подвздошные и расширили просвет бедренной артерии. Благодаря слаженной работе сердечно-сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов, ишемию купировали и ногу спасли.

«Такие сложные оперативные вмешательства проводятся редко. Уникальность заключается в том, что все операции были проведены за один наркоз на трех уровнях артерий», - комментировал клинический случай министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Минздрав РБ Пресс-службаМинздрав РБ Пресс-служба
Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба

А вот другой случай из врачебной практики больницы: хирурги вытащили из желудка ребенка магнитные шарики. Школьница поступила в медучреждение с сильными болями в животе. За неделю до этого она проглотила семь магнитных шариков. Родители, надеясь на то, что они выйдут сами, к врачам обращаться не стали. Между тем, их дочь съела «добавку».

Врачи обнаружили в пищеварительном тракте 12 шариков. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит. Поэтому ребенку провели экстренную операцию, предотвратив тяжелые последствия.

Минздрав РБ Пресс-службаМинздрав РБ Пресс-служба
Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба

Спасают врачи КБСМП не только в операционных, но даже на краю земли. Травматолог-ортопед Алексей Шишков почти всю жизнь работает в этой больнице. Благодаря стажировкам успел побывать на пяти из шести континентов Земли. Непокоренной оставалась только Антарктида. Но и туда врач нашел путь. Подал заявку на участие в Российской антарктической экспедиции, и ее вскоре одобрили, потому что доктор соответствовал всем необходимым требованиям.

«В течение года на станции „Прогресс“ Алексей Шишков был единственным врачом и полностью отвечал за здоровье участников экспедиции. Ему приходилось выполнять обязанности сразу нескольких специалистов», - рассказали про его путь в минздраве Башкирии.

БСМП Пресс-службаБСМП Пресс-служба
Фото: БСМП | Пресс-служба

Интересный факт: первым пациентом, которого принял стационар 15 января 1991, был Сергей Юшков. В архивах больницы сохранилась его история болезни под №1. Всего за 35-летнюю историю в приёмное отделение обратились более 1,6 млн человек (из них 70% поступили экстренно), в стационарах лечились 857 тысяч больных, врачи провели более 370 тысяч операций. 

Сейчас в КБСМП работают 1353 сотрудников, из них 424 врача. Среди докторов есть 34 кандидата медицинских наук, два доктора медицинских наук, 34 заслуженных врача и 13 заслуженных работников Республики Башкортостан, два заслуженных врача и один заслуженный работник Российской Федерации. 40 специалистов трудятся со дня основания больницы.

Не осталось медучреждение в стороне и от специальной военной операции. 12 медработников сейчас служат на передовой. А в стенах больницы лечение после ранений прооперировали и реабилитровали более 300 бойцов. 

Профессиональный праздник многие из сотрудников встретят на работе. Потому что у болезней нет выходных, а значит, и медики всегда должны оставаться на посту.  

БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
БСМП Предоставлено "Башиноформу"
Фото: БСМП | Предоставлено "Башиноформу"
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