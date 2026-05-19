«Мастерская» спасения в Уфе встречает День медицинского работника

Любой уфимце знает: если с ребенком или со взрослым случилась беда, в любое время суток можно обратиться в Клиническую больницу скорой медицинской помощи (КБСМП). В 1991 году для горожан она была просто еще одним новым медучреждением, а сегодня это крупнейший медицинский центр, в котором - новейшие оборудование, профессиональный коллектив и передовые методики лечения. Сейчас в составе больницы: первый в Башкирии Региональный сосудистый центр, травматологический центр 1 уровня, единственный в стране Региональный центр критической ишемии нижних конечностей и уникальный Центр мониторинга инсультов с искусственным интеллектом.
О профессионализме докторов можно судить и по тому, что именно им доверился Глава Башкирии, когда получил травму колена во время хоккейного матча. Вопреки прогнозам скептиков, для операции руководитель региона выбрал не частные клиники, а «скорую» больницу. После хирургического вмешательства Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию из больничной палаты и написал: «Спасибо врачам нашей БСМП, колено починили».
«Аббревиатура КБСМП расшифровывается, в том числе, и как: Качество, Безопасность, Своевременность, Милосердие, Профессионализм. Это и есть девиз больницы! Наша миссия - обеспечение гарантий качества и безопасности пациентам при оказании экстренной и неотложной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи», - говорит главный врач Ирина Карамова.
«Чинить» и спасать в больнице скорой помощи привыкли всех, не сортируя пациентов по регалиям и должностям. Поэтому в информационной повестке то и дело всплывают новости об уникальных операциях.
К примеру, в этом году сосудистые хирурги КБСМП предотвратили ампутацию ноги 64-летнего пациента. Мужчина жаловался на онемение, зябкость и похолодание правой стопы и голени, а также сильные боли в икроножных мышцах при ходьбе. Выяснилось, что у него многоуровневое поражение артерий.
Доктора одновременно провели три сложные операции. Удалили бляшки из бедренных, установили стенты в подвздошные и расширили просвет бедренной артерии. Благодаря слаженной работе сердечно-сосудистых и рентгенэндоваскулярных хирургов, ишемию купировали и ногу спасли.
«Такие сложные оперативные вмешательства проводятся редко. Уникальность заключается в том, что все операции были проведены за один наркоз на трех уровнях артерий», - комментировал клинический случай министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
А вот другой случай из врачебной практики больницы: хирурги вытащили из желудка ребенка магнитные шарики. Школьница поступила в медучреждение с сильными болями в животе. За неделю до этого она проглотила семь магнитных шариков. Родители, надеясь на то, что они выйдут сами, к врачам обращаться не стали. Между тем, их дочь съела «добавку».
Врачи обнаружили в пищеварительном тракте 12 шариков. Ситуация была критической: когда такие магниты оказываются в разных петлях кишечника, они, притягиваясь друг к другу через стенки органов, могут вызывать некроз тканей, перфорацию и смертельно опасный перитонит. Поэтому ребенку провели экстренную операцию, предотвратив тяжелые последствия.
Спасают врачи КБСМП не только в операционных, но даже на краю земли. Травматолог-ортопед Алексей Шишков почти всю жизнь работает в этой больнице. Благодаря стажировкам успел побывать на пяти из шести континентов Земли. Непокоренной оставалась только Антарктида. Но и туда врач нашел путь. Подал заявку на участие в Российской антарктической экспедиции, и ее вскоре одобрили, потому что доктор соответствовал всем необходимым требованиям.
«В течение года на станции „Прогресс“ Алексей Шишков был единственным врачом и полностью отвечал за здоровье участников экспедиции. Ему приходилось выполнять обязанности сразу нескольких специалистов», - рассказали про его путь в минздраве Башкирии.
Интересный факт: первым пациентом, которого принял стационар 15 января 1991, был Сергей Юшков. В архивах больницы сохранилась его история болезни под №1. Всего за 35-летнюю историю в приёмное отделение обратились более 1,6 млн человек (из них 70% поступили экстренно), в стационарах лечились 857 тысяч больных, врачи провели более 370 тысяч операций.
Сейчас в КБСМП работают 1353 сотрудников, из них 424 врача. Среди докторов есть 34 кандидата медицинских наук, два доктора медицинских наук, 34 заслуженных врача и 13 заслуженных работников Республики Башкортостан, два заслуженных врача и один заслуженный работник Российской Федерации. 40 специалистов трудятся со дня основания больницы.
Не осталось медучреждение в стороне и от специальной военной операции. 12 медработников сейчас служат на передовой. А в стенах больницы лечение после ранений прооперировали и реабилитровали более 300 бойцов.
Профессиональный праздник многие из сотрудников встретят на работе. Потому что у болезней нет выходных, а значит, и медики всегда должны оставаться на посту.
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