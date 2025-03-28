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28 Марта , 11:08

Уфимский врач-инфекционист перечислила явные признаки ВИЧ

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Распознать ВИЧ-инфекцию можно уже до сдачи анализов, по ряду признаков. Их порталу Ufanovosti.ru перечислила врач Республиканской клинической инфекционной больницы Эльвира Мингазова. По ее словам, при острой стадии инфекции проявляется опоясывающий герпес, увеличиваются лимфоузлы, появляется грибковое поражение слизистых полости рта и органов. По этим признакам специалисты могут заподозрить ВИЧ.

Доктор напомнила, что главными мерами профилактики инфекции остаются: проверенные и постоянные половые партнеры, предохранение при половых контактах, отказ от употребления наркотиков или лекарственных веществ внутривенно с применением нестерильных шприцев и игл. Также заразиться можно и при некоторых процедурах красоты, связанных с контактом с кровью. В зоне риска те, кто любят делать пирсинг, тату, маникюр, педикюр, а также пациенты, которые вынуждены пройти процедуры переливания крови, делать уколы или капельницы. Поэтому лучше всего обращаться к проверенным специалистам. 

Ранее «Башинформ» публиковал интервью с ВИЧ-положительной уфимкой.

Автор:Ляйсан Закирова
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