По данным пресс-службы МВД по РБ, в октябре жительнице Стерлитамака начали звонить неизвестные — представлялись сотрудниками социальных служб, говорили о якобы положенных выплатах и предлагали помощь с оформлением документов. Затем к разговору подключились другие люди, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных органов: под предлогом проверки сведений и «необходимых процедур» они убедили женщину выполнять инструкции.

Для связи её попросили установить приложения для видеосвязи. Дальше — психологическое давление и предлоги: для «сохранности денег» нужно снять все накопления со счетов. Женщина пришла в банк и сняла больше 1,3 млн рублей. Сотрудник банка провёл с ней профилактическую беседу, но она, находясь под влиянием звонивших, настояла на своём.

По указанию мошенников она положила наличные в чёрный пакет — якобы для доставки в Центральный банк в Москве «на экспертизу». Вылетела в столицу, заранее забронировала гостиницу. Наутро вышла на аллею возле отеля и передала пакет незнакомой девушке, где были деньги — больше 1 млн 330 тысяч рублей. Женщина верила, что спасает сбережения.

После передачи уехала на такси домой. Спустя время звонившие перестали выходить на связь. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

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