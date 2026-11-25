Белебеевский городской суд Республики Башкортостан рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 38‑летнего местного жителя.

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2026 года мужчина, находясь во дворе дома возле детской площадки, в присутствии сотрудников полиции, действуя умышленно и публично, громко выкрикнул фразу, являющуюся приветствием общественного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России.

В судебном заседании мужчина признал вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее другого жителя Башкирии осудили за госизмену и диверсии.