Белебеевский городской суд Республики Башкортостан рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 38‑летнего местного жителя.
По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2026 года мужчина, находясь во дворе дома возле детской площадки, в присутствии сотрудников полиции, действуя умышленно и публично, громко выкрикнул фразу, являющуюся приветствием общественного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России.
В судебном заседании мужчина признал вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее другого жителя Башкирии осудили за госизмену и диверсии.
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