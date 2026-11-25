Водитель Toyota при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем Haval. Пострадавших нет, обе машины получили механические повреждения, сообщили в транспортной дирекции РБ.

Движение не перекрывалось. Аварийные комиссары оформили происшествие на месте, а дорожные службы оперативно убрали проезжую часть от последствий ДТП.