По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в ноябре 2022 года подсудимая разместила в мессенджере комментарии, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.
Приговором суда ее признали виновной. С учётом активного содействия раскрытию и расследованию преступления, признания вины, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также добровольного пожертвования детскому фонду суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно‑телекоммуникационных сетях, включая интернет, на 2 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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