Полицейские задержали несовершеннолетнюю студентку, которая помогала мошенникам отмывать деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в феврале девушка откликнулась на объявление о легком заработке в интернете. Она отдала свои паспортные данные и номер банковской карты «работодателям». Позже выяснилось, что на ее счет переводили деньги обманутых людей, а она должна была пересылать их аферистам.

В отношении студентки возбудили уголовное дело. За проведение незаконных операций с банковскими картами по указанию других лиц предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

Девушка признала свою вину. В полиции напоминили, что передача своих карт и доступов к счетам посторонним людям за деньги является уголовным преступлением.