По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле уфимка пришла к своему сожителю, но он отказался ее впускать. Из-за этого между ними начался конфликт. В ходе ссоры девушка схватила раскладной нож-брелок, который когда-то подарил ей сам пострадавший, и ударила мужчину в живот. В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал девушку виновной и назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.