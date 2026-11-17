По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне днем напротив дома №45 по улице Рощинской 62-летний водитель за рулем «БМВ» при совершении левого поворота допустил столкновение с «Джили Эмгранд» под управлением 46-летнего водителя.

После чего «Джили» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком под управлением 47-летнего водителя.

В ДТП водитель «Джили» с травмами был доставлен в медицинское учреждение.