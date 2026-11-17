Следственный комитет по Республике Башкортостан начал доследственную проверку из-за пожара в частном доме на улице Садовое Кольцо в городе Октябрьском. Смертельное возгорание произошло 16 ноября.

По предварительным данным, загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожарные спасли и эвакуировали из задымлённого помещения мальчика, но несмотря на помощь медиков, он скончался.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и обстоятельства трагедии. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.