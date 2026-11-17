Сегодня в небе над Башкирией отразили большую атаку вражеских беспилотников. Сбиты 49 БПЛА. Об этом на внеочередном заседании горсовета сообщил Радий Хабиров.
«Сегодня мы отразили очень большую атаку. Сбили 49 беспилотников. Силы Министерства обороны, наши МОГи [мобильные огневые группы – прим. ред.], охранные предприятия научились с этим бороться», – сказал Глава Башкирии.
Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что массированная атака БПЛА была совершена на промзоны Уфы и Салавата.
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