Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в декабре 2024 года один из подсудимых взял в долг у неустановленного лица деньги на ремонт автомобиля, обязавшись вернуть их с процентами, и попросил потерпевшего помочь с выплатой, если не сможет расплатиться самостоятельно.

Поскольку в установленный срок долг не был погашен, подсудимый решил похитить знакомого и «выбить» деньги, существенно превышающие сумму задолженности. В феврале 2025 года в Уфе у кафе подсудимые, применяя насилие и угрожая убийством, демонстрируя нож, похитили потерпевшего и перевезли его в квартиру.

По видеосвязи они потребовали от его брата 500 тысяч рублей. Тот, опасаясь за жизнь родственника, перевел им более 100 тысяч рублей.