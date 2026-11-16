Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в декабре 2024 года один из подсудимых взял в долг у неустановленного лица деньги на ремонт автомобиля, обязавшись вернуть их с процентами, и попросил потерпевшего помочь с выплатой, если не сможет расплатиться самостоятельно.
Поскольку в установленный срок долг не был погашен, подсудимый решил похитить знакомого и «выбить» деньги, существенно превышающие сумму задолженности. В феврале 2025 года в Уфе у кафе подсудимые, применяя насилие и угрожая убийством, демонстрируя нож, похитили потерпевшего и перевезли его в квартиру.
По видеосвязи они потребовали от его брата 500 тысяч рублей. Тот, опасаясь за жизнь родственника, перевел им более 100 тысяч рублей.
Спустя два месяца в Стерлитамаке подсудимые вновь совершили похищение: угрожая ножом и пневматическим пистолетом, они силой вытащили потерпевшего из такси, вывезли его в Уфу и удерживали там более десяти часов, нанося удары и требуя 500 тысяч рублей.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Постановлено также взыскать компенсацию морального вреда в общей сумме 300 тысяч рублей. Автомобиль, использованный при совершении преступлений, конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Калининский районный суд Уфы вынес приговор четверым местным жителям, которые с октября 2024 по январь 2025 года совершали тяжкие преступления против граждан.
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