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18:08 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Жительница Башкирии купила поддельные права за 60 тысяч и попалась

Теперь ей придётся соблюдать установленные судом ограничения.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Кигинском районе 36-летняя женщина предстала перед судом за использование фальшивого водительского удостоверения. Об этом сообщает прокуратура республики.

История началась в апреле 2026 года: женщина заплатила 60 тысяч рублей неизвестному человеку и получила поддельные права. Позже она предъявила этот документ сотрудникам ГИБДД. Во время проверки выяснилось, что удостоверение ненастоящее.

Белокатайский межрайонный суд признал её виновной по статье «использование заведомо поддельного удостоверения». С учётом позиции прокурора женщине назначили наказание — 4 месяца ограничения свободы.

Теперь ей придётся соблюдать установленные судом ограничения, например, не менять место жительства без уведомления и не выезжать за пределы района без разрешения.

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