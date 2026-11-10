Житель Башкирии провернул махинацию с реализацией нацпроекта

В Буздякском районе предприимчивый мужчина осужден за мошенничество при реализации национального проекта.
По данным прокуратуры Башкирии, 37-летний местный житель для получения субсидий оформил подложные документы о трудоустройстве пяти человек. На их основании профильное ведомство одобрило выплаты на частичную оплату труда при организации общественных работ в рамках нацпроекта «Демография» - свыше 120 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Ранее в Уфе суд вынес приговор похитителям инвестора.
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