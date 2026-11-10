В Уфе ребенок выпал из окна квартиры

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сообщение о падении маленького мальчика с 4 этажа многоэтажного дома, находящегося по улице Бабушкина, было зарегистрировано в отделе полиции № 7 Управления МВД России по Уфе.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.
Как пояснил в своем МАХ-канале первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев, ребенок находился на домашнем обучении, дома был с несовершеннолетним братом.
«В данный момент ребенок в реанимационном отделении Республиканской детской клинической больницы», — сообщил он.
По информации пресс-службы минздрава РБ, состояние пациента тяжёлое, стабильное. Медицинская помощь ему оказывается в полном объёме.
Ранее в Башкирии главврачу клинического наркодиспансера изменили приговор.
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