В Башкирии главврачу клинического наркодиспансера изменили приговор

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, с июня 2020 года по 1 февраля 2021 года осужденный, занимая должность главного врача и располагая информацией о срыве плановых показателей госзадания по стационарной помощи, организовал внесение в отчётность недостоверных сведений: по его указанию были оформлены 485 подложных медицинских карт на несуществующих пациентов.

Приговором суда первой инстанции должностное лицо было признано виновным и ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, на срок 2 года.

Также удовлетворён гражданский иск министерства здравоохранения республики о возмещении имущественного ущерба на сумму свыше 5 млн рублей.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали судебный акт. Верховный суд РБ, рассмотрев уголовное дело и приняв во внимание смягчающее обстоятельство, изменил приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей и исключив дополнительное наказание в виде лишения права заниматься соответствующей деятельностью. Приговор в части гражданского иска о возмещении имущественного ущерба отменен, дело в этой части передано в суд первой инстанции для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

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