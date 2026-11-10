Рауль Халфин жестко высказался об агрессии жительницы Башкирии к медикам

Председатель республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин прокомментировал «Башинформу» инцидент с избиением медиков в Ермекеевском районе.

«Мы крайне обеспокоены произошедшим. Фельдшер и медицинская сестра пришли к семье не по личной инициативе, а для выполнения своих профессиональных обязанностей — осмотра малолетних детей в рамках обязательного патронажа. Учитывая неблагополучную обстановку в семье, они заранее позаботились о безопасности и прибыли вместе с сотрудниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. К сожалению, ситуация закончилась агрессивным поведением со стороны матери: один медицинский работник получил удар по лицу, другого толкнули», — рассказал он о случившемся.

Рауль Халфин подчеркнул, что в данном случае речь идет не только о физическом воздействии, но и о неуважении к профессии.

«Мы возьмем этот случай на особый контроль. Пострадавшим медикам будет оказана необходимая правовая и социальная поддержка. При этом считаем важным добиваться более действенных мер защиты медицинских работников, в том числе ужесточения ответственности за насилие в отношении них при исполнении служебных обязанностей.

Отдельный вопрос — безопасность тех, кто работает на выездах. Они нередко оказываются один на один со сложными ситуациями, а нагрузка на медицинские кадры и без того высока. Например, в селе, где произошел инцидент, медпомощь детям оказывает один педиатр. И если после подобных происшествий медик начнет опасаться выходить на вызовы или решит уйти из профессии, это прежде всего отразится на доступности медицинской помощи для жителей.

Профсоюз также выступает за введение адекватного рискам страхования жизни и здоровья медицинских работников, особенно тех, чья деятельность связана с посещением пациентов на дому», — подчеркнул председатель.

Напомним, пострадавшие обратились в полицию. «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что в отделении МВД России по Ермекеевскому району было зарегистрировано два сообщения от медработников о причинении им телесных повреждений и одно сообщение о неблагополучном содержании несовершеннолетних в одной из сельских семей.

«По каждому из сообщений на данный момент проводится комплекс мероприятий по сбору материалов, которые будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — пояснили в ведомстве.