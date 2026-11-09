В Башкирии водителя автобуса отправили в колонию за наезд на пешехода

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2026 года водитель за рулем автобуса двигался по автодороге Уфа – Иглино – Красная Горка. Приближаясь к пешеходному переходу, он не принял своевременных мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину. От полученных травм 46‑летняя пешеход скончалась.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Ранее в Уфе на женщину рухнуло дерево.
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