В Башкирии водителя автобуса отправили в колонию за наезд на пешехода

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2026 года водитель за рулем автобуса двигался по автодороге Уфа – Иглино – Красная Горка. Приближаясь к пешеходному переходу, он не принял своевременных мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, не уступил дорогу и совершил наезд на женщину. От полученных травм 46‑летняя пешеход скончалась.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Ранее в Уфе на женщину рухнуло дерево.