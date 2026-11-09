122 неоплаченных штрафа: в Башкирии задержали водителя-«рекордсмена»

В Стерлитамаке сотрудники госавтоинспекции задержали злостного неплательщика штрафов. На улице Гоголя экипаж ДПС остановил автомобиль «Инфинити». При проверке по базе выяснилось, что водитель накопил 122 неоплаченных штрафа на сумму 137 850 тысяч рублей.

44-летний мужчина пояснил, что о задолженностях за нарушения ПДД он знал. Но якобы живет только на пенсию и оплатить все штрафы не может. Теперь лихачу придется передвигаться пешком. Автомобиль поместили на штрафстоянку, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Он напомнил, что за неуплату штрафа в 60-дневный срок предусмотрена административная ответственность в виде двукратного увеличения суммы либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что 51-летний житель Кумертау лишился дорогостоящего автомобиля за нетрезвую езду.