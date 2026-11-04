В Башкирии 16-летний подросток пытался скрыться от ДПС на мопеде

В д. Исякаево Ишимбайского района юный водитель на мопеде «Альфа» попытался сбежать от сотрудников ДПС, но был задержан, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток без прав, а транспортное средство ему купил отец. Родитель привлечен к ответственности за передачу руля несовершеннолетнему, а материалы на подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.