В Башкирии в суд ушло дело о хищении 22 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, житель Кемеровской области приехал в Нефтекамск в октябре 2025 года под видом курьера. Позвонив родителям погибшего участника специальной военной операции, он убедил их перевести 14 миллионов рублей на «безопасный счет». Спустя несколько дней по указанию организаторов схемы мужчина забрал еще 8 миллионов рублей у жителя Краснодарского края. Общая сумма хищения составила 22 миллиона рублей.
Мужчине предъявили обвинение по статье «мошенничество». Материалы дела в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.
Ранее в Башкирии девушка лишилась крупной суммы при поиске работы.
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