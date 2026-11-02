В Башкирии из разбитой машины спасатели достали женщину-водителя

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, от удара одна из машин перевернулась и вылетела в кювет.

На место оперативно выехали спасатели. В аварии пострадала женщина-водитель, спасатели помогли ей выбраться из машины. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее в Уфе в ДТП с автобусом пострадали шесть человек.